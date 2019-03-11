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Новосибирцы получили льготы по земельному налогу на сумму 125 млн рублей

  • 11/03/2019, 17:54
Налоговый вычет введен в России с 2017 года.

Новосибирцы получили льготы по земельному налогу на сумму 125 млн руб.Более 211 тыс. жителей Новосибирской области получили в 2018 г. налоговые льготы (вычеты) по земельному налогу на сумму 112,8 млн руб. в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Еще около 43 тыс. человек при уплате земельного налога воспользовались правами на льготы, установленными решениями представительных органов 460 муниципальных образований Новосибирской области, на общую сумму 12,2 млн руб.

В УФНС напомнили, что начиная с налогового периода 2017 года ряд налогоплательщиков, указанных в Налоговом кодексе РФ (в том числе пенсионеры, инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий), могут воспользоваться налоговым вычетом, уменьшающим налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному земельному участку, независимо от места его нахождения на территории Российской Федерации.

— То есть в том случае, если площадь принадлежащего льготнику земельного участка составляет не более 600 кв.м, он будет полностью освобожден от уплаты земельного налога. Если площадь земельного участка более 600 кв.м, то сумма земельного налога исчисляется с разницы между кадастровой стоимостью всего земельного участка и кадастровой стоимостью 600 кв.м этого участка, — уточнил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев

Отмечается, что представительные органы муниципальных образований вправе определять дополнительные льготы по данному налогу на подведомственных им территориях.

Право на использование льготы по имущественным налогам носит заявительный характер: плательщику, имеющему право на налоговые льготы, для их получения следует подать в любую налоговую инспекцию письменное заявление, к которому могут быть приложены копии документов, подтверждающих право на льготы.

Фото: предоставлено пресс-службой УФНС по Новосибирской области

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