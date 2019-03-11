«НЕО-ПАК» запустит новое производство во втором квартале 2019 года

Инвестиционный проект ООО «НЕО-ПАК» входит в число претендентов на получение поддержки из регионального и федерального фонда развития промышленности. Об этом министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал на инвестсовете в феврале. В ответ на запрос редакции в пресс-службе «НЕО-ПАК» подтвердили, что предприятие реализует инвестиционный проект «Запуск современного высокотехнологичного оборудования с удвоением объемов производства гибкой полимерной упаковки и пакетов».
— Суть проекта заключается в приобретении современного высокотехнологичного оборудования. Помимо этого, будет приобретено необходимое вспомогательное оборудование, а также осуществлены строительно-монтажные работы для подготовки к установке оборудования, — приводит пресс-служба слова директора ООО «НЕО-ПАК» Александра Ладана.
Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 251,2 млн рублей (без учета НДС). Долгосрочный кредит на финансирование проекта в сумме 113,7 млн рублей уже предоставил Банк «Левобережный» (ПАО), 137,5 млн (55% от общей суммы) будет профинансировано за счет собственных средств предприятия.
— Проект осуществляется на промышленной площадке по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, где в настоящий момент размещены действующие производственные мощности инициатора проекта. На площадке имеется вся необходимая производственная и складская инфраструктура, доступны мощности электроэнергии, достаточные для реализации проекта, — уточнил Ладан.
Производство продукции на новом оборудовании планируется начать во 2 квартале 2019 года, с выходом на полную мощность к 2026 году. Реализация проекта предполагает уплату в консолидированный бюджет Новосибирской области в течение 7 лет, начиная с года предоставления государственной поддержки, налоговых платежей в сумме 66,2 млн рублей. Для обеспечения проекта трудовыми ресурсами планируется дополнительно создать 43 рабочих места.
Целевым рынком предприятия по гибкой упаковке являются регионы Сибири, Урала, Казахстана и Киргизии, в 2018 году общий объем целевого рынка оценивается в 140 тысяч тонн с увеличением емкости к 2027 году до 185 тысяч тонн. По пакетной продукции целевым рынком является вся территория РФ, а также Казахстан, Киргизия и Белоруссия, в 2018 году объем целевого рынка оценивается в 470 тысяч тонн с некоторым сокращением рынка к 2027 году до 433 тысяч тонн. Объем рынка гибкой упаковки оценивается на уровне 450 тысяч тонн.
— В 2016 и 2017 годах наш рынок рос примерно на 1% в год. Хотя нужно признать, что в сравнении с другими отраслями, где падение рынка было более 20%, упаковка чувствует себя неплохо. Программа импортозамещения оказала существенную поддержку рынку, но общее падение доходов населения не позволило этим процессам развиться в полной мере, — комментирует Александр Ладан. — Первый квартал 2019 года можно охарактеризовать как умеренно оптимистичный. Многие печатные компании говорили о слабом спросе со стороны пищевых компаний, однако к концу года ситуация, как правило, стабилизируется. В ближайшие 2-3 года не следует ожидать глобальных изменений тенденций роста/падения, так как фундаментальных предпосылок для этого пока нет. Рост рынка прогнозируется в пределах 2-3%.
ООО «НЕО-ПАК» — крупнейшее производственное предприятие Новосибирской области, выпускающее продукцию из полимерных материалов с 2010 года. Продукцией нового проекта компании является гибкая полимерная упаковка и пакеты, оба этих продукта производятся в результате нескольких технологических переделов полимерных пленок.
Фото предоставлено пресс-службой «НЕО-ПАК»
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