«НЕО-ПАК» запустит новое производство во втором квартале 2019 года

Инвестиционный проект ООО «НЕО-ПАК» входит в число претендентов на получение поддержки из регионального и федерального фонда развития промышленности. Об этом министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал на инвестсовете в феврале. В ответ на запрос редакции в пресс-службе «НЕО-ПАК» подтвердили, что предприятие реализует инвестиционный проект «Запуск современного высокотехнологичного оборудования с удвоением объемов производства гибкой полимерной упаковки и пакетов».

— Суть проекта заключается в приобретении современного высокотехнологичного оборудования. Помимо этого, будет приобретено необходимое вспомогательное оборудование, а также осуществлены строительно-монтажные работы для подготовки к установке оборудования, — приводит пресс-служба слова директора ООО «НЕО-ПАК» Александра Ладана.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 251,2 млн рублей (без учета НДС). Долгосрочный кредит на финансирование проекта в сумме 113,7 млн рублей уже предоставил Банк «Левобережный» (ПАО), 137,5 млн (55% от общей суммы) будет профинансировано за счет собственных средств предприятия.

— Проект осуществляется на промышленной площадке по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, где в настоящий момент размещены действующие производственные мощности инициатора проекта. На площадке имеется вся необходимая производственная и складская инфраструктура, доступны мощности электроэнергии, достаточные для реализации проекта, — уточнил Ладан.

Производство продукции на новом оборудовании планируется начать во 2 квартале 2019 года, с выходом на полную мощность к 2026 году. Реализация проекта предполагает уплату в консолидированный бюджет Новосибирской области в течение 7 лет, начиная с года предоставления государственной поддержки, налоговых платежей в сумме 66,2 млн рублей. Для обеспечения проекта трудовыми ресурсами планируется дополнительно создать 43 рабочих места.

Запускается фактически процесс технического перевооружения производства, приобретается современное высокотехнологическое оборудование, превосходящее действующее оборудование по многим параметрам: производительности, качеству выпускаемой продукции, возможному ассортименту производимой продукции, в том числе инновационной продукции, степени автоматизации производственного процесса, потребности в обслуживающем персонале, величине затрат на обслуживание и ремонт и другим параметрам.

Осваиваются новые продуктовые сегменты рынка, за счет повышения качества продукции появляется возможность работы с крупными корпорациями, наиболее требовательными к качеству упаковки.

Объемы производства увеличиваются в два раза к 2026 году.

В 1,6 раза повышается средняя производительность, сокращаются удельные производственные расходы и расходы на ремонт и обслуживание оборудования.

В результате реализации проекта, по оценкам Александра Ладана, компания достигает сразу нескольких целей:

Целевым рынком предприятия по гибкой упаковке являются регионы Сибири, Урала, Казахстана и Киргизии, в 2018 году общий объем целевого рынка оценивается в 140 тысяч тонн с увеличением емкости к 2027 году до 185 тысяч тонн. По пакетной продукции целевым рынком является вся территория РФ, а также Казахстан, Киргизия и Белоруссия, в 2018 году объем целевого рынка оценивается в 470 тысяч тонн с некоторым сокращением рынка к 2027 году до 433 тысяч тонн. Объем рынка гибкой упаковки оценивается на уровне 450 тысяч тонн.

— В 2016 и 2017 годах наш рынок рос примерно на 1% в год. Хотя нужно признать, что в сравнении с другими отраслями, где падение рынка было более 20%, упаковка чувствует себя неплохо. Программа импортозамещения оказала существенную поддержку рынку, но общее падение доходов населения не позволило этим процессам развиться в полной мере, — комментирует Александр Ладан. — Первый квартал 2019 года можно охарактеризовать как умеренно оптимистичный. Многие печатные компании говорили о слабом спросе со стороны пищевых компаний, однако к концу года ситуация, как правило, стабилизируется. В ближайшие 2-3 года не следует ожидать глобальных изменений тенденций роста/падения, так как фундаментальных предпосылок для этого пока нет. Рост рынка прогнозируется в пределах 2-3%.

ООО «НЕО-ПАК» — крупнейшее производственное предприятие Новосибирской области, выпускающее продукцию из полимерных материалов с 2010 года. Продукцией нового проекта компании является гибкая полимерная упаковка и пакеты, оба этих продукта производятся в результате нескольких технологических переделов полимерных пленок.

В 2010 году Александр Ладан вошел в упаковочный бизнес супругов Ирины и Игоря Диденко. По данным rusprofile.ru, Александру Ладану принадлежит 25% ТД «НЕО-ПАК», его супруге Анне — 25 % ООО «НЕО-ПАК». 75% в этих компаниях находятся в собственности Игоря Диденко. АО «Новосибирский КБК» — одно из предприятий Игоря Диденко — реализует масштабный инвестпроект стоимостью более 1,5 млрд рублей в поселке Красный Яр.

Фото предоставлено пресс-службой «НЕО-ПАК»