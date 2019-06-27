Новосибирцы получили срок за нелегальное производство кофейного напитка

Дзержинский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Зыкова, Константина Кательникова, Владислава Карпова, Дмитрия Карлова, Сергея Белоконя, Феликса Вайса. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно, причинило крупный ущерб, совершенные организованной группой), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Согласно материалам дела, мужчины организовали нелегальный цех, производивший кофейный напиток под известным брендом (Маккофе). Организовал криминальный бизнес 36-летний новосибирец. В организованную группу входили местные жители в возрасте от 27 до 46 лет. Конвейер был оборудован на территории одной из промышленных зон Новосибирска. Контрафактная продукция реализовывалась на оптовых рынках города и отправлялась в соседние регионы.

— С 24 марта по 30 марта 2017 года при проведении оперативных и следственных мероприятий сотрудники полиции изъяли контрафактный напиток в количестве 117 075 саше-пакетов весом 20 гр. (каждый), незаконно произведенный членами организованной группы. Такими преступными действиями злоумышленники причинили правообладателю товарных знаков крупный ущерб в размере почти 700 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в суде Зыков частично признал вину в совершении преступления, пояснив, что совершал преступление один, а остальные были наемными рабочими. Другие подсудимые свою вину отрицали.

Суд признал всех участников виновными и приговорил в зависимости от роли и степени участия каждого к условному лишению свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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