Проект «База отдыха в Заельцовском бору» получил гран-при международного фестиваля

Высшей награды престижного международного фестиваля лучших архитектурных произведений удостоен коллектив архитекторов из г. Новосибирска – ООО Творческая архитектурная мастерская «Лантерна» – за проект «База отдыха в Заельцовском бору в городе Новосибирске», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Данная награда — одна из наиболее значимых в сфере архитектуры, она вручается один раз в год, — подчеркнул заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков. — Победа нашей команды — это, прежде всего, признание профессионального мастерства авторского коллектива, признание профессионального цеха новосибирских архитекторов.

Отмечается, что в числе номинаций XIX Международного архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири-2019» были представлены следующие направления: многоквартирные жилые здания, малоэтажные здания (коттеджного типа), объект социального и культурного назначения, культовые здания, многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы, реставрация объектов культурного наследия, открытые общественные пространства, интерьеры.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области