Новосибирцы получили услуги на 73 млрд рублей

Объем платных услуг, предоставленных населению Новосибирской области в первом полугодии 2020 года составил 73,1 млрд. руб., что составляет 82,8% от объема первого полугодия 2019 года, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика. Отмечается, что наибольшее изменение составили услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им.

— За первое полугодие 2020 года их уровень составил 33,4% от аналогичного периода 2019 года, — уточнили эксперты.

Так же значительное снижение по сравнению с первым полугодием 2019 года показали услуги учреждений культуры и санаторно-курортных организаций. Их уровень составил 49,4% и 50,6% соответственно.

— Менее всего снижение коснулось юридических услуг. Их уровень составил 99,3% по сравнению с аналогичны периодом 2019 года, — констатировали в консалтинговом агентстве.

Среди бытовых услуг наибольшее снижение показали услуги фотоателье – 48,2% ,бань и душевых – 56,9% от уровня первого полугодия 2019 года.

Снижение практически не коснулось ритуальных услуг. Их уровень составил 97,5%.

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