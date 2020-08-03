Муниципалитет «подвесил» концессию по теплосетям

В настоящее время идут непростые переговоры между мэрией Новосибирска и ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) по поводу реализации ранее анонсированной большой концессии по части теплосетей. Напомним, ранее и СГК, и городские власти сообщали, что концессионер, отказываясь от обслуживания котельных, в обмен берет шефство над всеми городскими теплосетями. Как сообщают в СГК, расторжение малых концессий уже состоялось.

— Мы получили уведомление с предложением о расторжении двух малых концессионных соглашений, — говорит директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Прежде, чем заключить большое общее соглашение, надо было расторгнуть два предыдущих. Правда, мы предлагали несколько другой алгоритм расторжения. Муниципалитет предлагает через компенсацию возмещения ущерба заплатить деньги и расторгнуть. Как дальше будем работать, какое решение будет принято, у меня пока ответа нет.

— Пока идет обсуждение, — сообщает заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Владимир Ткаченко. — Окончательного решения нет.

Ответа о перспективах большого концессионного соглашения не дают и в муниципалитете.

О концессионном тупике известно и представительной власти города.

— Этот вопрос мы неоднократно обсуждали на комиссии, — говорит председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Сейчас идет переговорный процесс. Понятно, что риски очевидны для всех. Но все равно какое-то будет принято решение. Но необходимость закрытия текущей концессии очевидна.

— Я узнал, что собрались расторгнуть концессию по котельным, — говорит эксперт рынка энергетики и ЖКХ Сергей Бухаров. — Каким образом вы собираетесь организовать эксплуатацию котельных, в частности обеспечить МУП «Энергия» оборотным капиталом? Там до 400 млн рублей у вас покупки от ведомственных котельных. Если СГК откажется, то рухнет котел, который сделали в 2005 году, тариф вырастет на десятки процентов. Это угроза надежности и доступности теплоснабжения для новосибирцев.

В то же время сложившаяся ситуация вызывает опасение общественности.

Непонятны пока перспективы проекта альтернативной котельной, с которым СГК также выходила к муниципалитету в 2018 году.

— Средств, которые сейчас есть в компании, хватает только на аварийно-восстановительный ремонт, — говорит Андрей Колмаков. — В рамках альтернативной котельной можно было бы осуществить 1,5-2 млрд залповых вбросов в теплосети города. У нас это предложение было сформулировано еще в прошлом году. Пока оно стоит на паузе. Там как раз такие суммы фигурируют на протяжении десяти лет. Какой это эффект даст, сейчас надо будет по-новому пересчитывать. Но сегодня мы ремонтируем 0,7%. Другого пока ничего предложить не можем.

По информации ООО «Сибирская генерирующая компания», в текущем году выявлены 1107 дефектов на теплосетях Новосибирска, устранены 929, почти 200 дефектов находятся на стадии устранения. Наибольшее число дефектов выявлено на магистральных сетях больших диаметров.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov