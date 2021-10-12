Новосибирцы предложили выбрать села, куда проведут мобильную связь 4G

На портале Госуслуг запущен специальный раздел для голосования за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году. Во всероссийском голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.

Для участия нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме необходимо указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

Через два месяца на Госуслугах будет опубликован список из 2 000 населенных пунктов по всей стране, которые будут подключены к Интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.

Для реализации функционала голосования на портале Госуслуг используется платформа обратной связи (ПОС). ПОС позволяет в сжатые сроки собирать обратную связь от граждан, оперативно учитывать результаты голосования. Весной 2021 года через портал Госуслуг и платформу обратной связи россияне уже оставляли предложения по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года. С 2022 года к оказанию универсальных услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя приступает ОАО «Миранда-медиа». В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети интернет и услугам телефонной связи. Всего до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.