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Кто в Новосибирской области должен будет пройти обязательную вакцинацию?

  • 12/10/2021, 19:40
Новости Новосибирска
В ходе этой кампании региональные власти намерены привить 80% граждан по указанным Роспотребнадзором категориям. Тех, кто не привьется, отправят на дистанционку.

Согласно постановлению главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова обязательной вакцинации на территории региона подлежат следующие категории граждан в возрасте от 18 лет и старше, осуществляющие деятельность в сфере:

— торговли;

— салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

— бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

— общественного питания;

— клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

— многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

— транспорта общего пользования, такси;

— социальной защиты и социального обслуживания населения;

— жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

— культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

— досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов;

— детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

— театров, кинотеатров, концертных залов;

— массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

— госслужащим.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

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До 23 ноября все ведомства должны отчитаться в Роспотребнадзор об итогах проведения прививочной кампании первым компонентом вакцины, а до 23 декабря — об итогах проведения прививочной кампании вторым компонентом вакцины. Итогом кампании должна стать вакцинация не менее 80% граждан в указанных категориях.

— Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать проведение профилактических прививок и отстранять от работы с переводом на дистанционный режим тех, кто не пройдет вакцинацию, — говорится в постановлении Александра Щербатова.

На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в Новосибирской области наиболее высокий удельный вес заболевших составляют работающие граждане — 40,4%. Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом до 63%.

Среди различных сфер деятельности наибольшие показатели заболеваемости отмечаются среди работников сферы услуг — 20299,3 на 100 тысяч, на втором месте работники офисов, банков — 10923,6, на третьем — работники коммунального хозяйства — 3838,9 на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также входят государственные и муниципальные служащие, сотрудники учреждений сферы культуры, предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами. При этом охват иммунизацией профессиональных групп повышенного риска — не выше 10%.

— При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Наибольший удельный вес заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет — 32,7%, на втором месте — 50-64 года, удельный вес — 26,37%, — отмечают в Роспотребнадзоре. — Наибольший уровень заболеваемости среди лиц 65 лет и старше — показатель 3382,63 на 100 тысяч, что в 47,4% превышает заболеваемость среди всего населения.

По итогам 36-39 недель года в шести районах Новосибирской области уровень заболеваемости превышает среднеобластной в 2-4,6 раза: Венгеровский, Маслянинский, Северный, Сузунский Усть-Таркский, Чистоозерный. Отмечается рост заболеваемости в два и более раза по сравнению с предыдущим периодом в семи районах: Баганский, Барабинский, Колыванский, Северный, Убинский, Чистоозерный, Чулымский.

Напомним, решение о проведении в Новосибирской области обязательной вакцинации, а также введение QR- кодов для посещения мест массового пребывания людей принято сегодня, 12 октября.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : коронавирус здоровье вакцинация


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