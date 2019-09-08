Новосибирцы предпочитают японский автопром

В Новосибирске наиболее популярными автомобилями являются японские (их доля в продажах за II квартал 2019 составила почти 50%), несмотря на снижение доли в продажах на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На втором месте по популярности оказались российские автомобили (25,4% продаж). Третье место занимают немецкие авто, доля продаж которых составляет 6,8%. К таким выводам пришли эксперты Авито, проанализировав тенденции потребительского поведения на авторынке.

— Только у автомобилей производства Японии и России доля продаж незначительно снизилась – на 1,55% и 3,68%, а у остальных производителей выросла, — подчеркнули эксперты Авито.

При это, самыми дорогими являются немецкие машины – в среднем они продаются по цене около 620 000 рублей. Наиболее сильный рост по цене оказался у корейских авто – на 27,23% за год.

Фото: Ростислав Нетисов