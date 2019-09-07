Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере микрофинансирования

Октябрьский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего директора ООО «Эксперт Инвест24» Дмитрия Телялюева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Установлено, что Телялюев, образовав микрофинансовую организацию, заключал с жителями г. Новосибирска договоры займа денежных средств с доходом до 60% годовых. Желая вовлечь как можно больше граждан, он давал указания работникам фирмы частично выплачивать клиентам небольшие суммы в качестве процентов по ранее заключенным договорам. Впоследствии злоумышленник продолжил заключать гражданско-правовые сделки, не указав на интернет-сайте ООО «Эксперт Инвест24» сведения об исключении общества из государственного реестра микрофинансовых организаций и отзыве Банком России свидетельства на осуществление финансовой деятельности. Исполнять взятые обязательства он не намеревался, — подчеркнули в прокуратуре Новосибирской области.

Отмечается, что таким образом, директору удалось похитить у 19 граждан денежные средства на общую сумму почти 4,7 млн. рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Телялюева к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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