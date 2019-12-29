Новосибирцы проигнорировали новогодние распродажи машин

Новосибирская область попала в число регионов, где зафиксирован наименьший рост новогодней активности покупателей автомобилей. В топ-30 рейтинга превышения количества проданных машин в декабре над ежемесячными средними значениями продаж, регион занял лишь 24 место. Также новосибирцы не спешили брать и автокредиты: превышение количества выданных кредитов в декабре над среднемесячными значениями составило всего 16,7%. Для сравнения, в Кемеровской области показатель роста автокредитов в декабре составил 37,8%.

Агентство «Автостат» и «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) подготовили рейтинг регионов, в которых предновогодняя активность не только банков, автодилеров и производителей, но и самих автолюбителей, наиболее ощутима.

По данным НБКИ, самым активным регионом (среди регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов в 2015 – 2018 гг.) стал Кемеровская область – здесь выдачи автокредитов в предновогодний месяц превышали среднемесячное значение на 37,8%.

В то же время в Москве новогодняя кредитная активность автолюбителей оказалась выше среднемесячных значений всего на 13,4%, а в Самарской области – на 12,1%.

По данным «Автостат», наибольшее превышение среднемесячного показателя продаж автомобилей в декабре (среди регионов-лидеров авторынка в 2015 – 2018 гг.) было зафиксировано в Республике Башкортостан (+43,5%), Воронежской (+42,8%) и Ростовской (+42,5%) областях. А наименьший рост новогодней активности в продажах автомобилей был отмечен в Москве (+18,6%), Новосибирской области (+29,3%, — 24 место в топ-30), Красноярском крае (+29,4%, — 25 место в топ-30) и Ханты-Мансийском АО (+29,6%).

Эксперты Национального бюро кредитных историй отмечают тенденцию увеличения выдачи автокредитов в декабре. Так, в последний месяц года автокредитов выдается в среднем на 21% больше по сравнению с другими месяцами. При этом, в декабре и автомобилей продается в среднем на 33% больше, чем в остальные месяцы.

Вероятно, сказываются всевозможные предновогодние скидки и акции автопроизводителей, банков и дилеров, которые в нашей стране уже стали традиционными.

— Декабрь на авторынке – традиционно «высокий сезон», — отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. — Для автодилеров он определяет результаты всего года, поэтому многие стараются подгадать под это время специальные предложения, позволяющие гражданам совершить наиболее выгодное приобретение. С учетом аналогичной активности банков, это становится сделать еще удобнее и выгоднее для потребителя.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков предупреждает, что гражданам, желающим получить предновогодний автокредит, не следует забывать, что, несмотря на сезонный рост выдач кредитов, банки сохраняют критичный подход к оценке риск-профиля заемщиков и не снижают требования к качеству заемщика.

— Сейчас банки одобряют 35 – 40% поданных им кредитных заявок. И для того, чтобы выгодное приобретение автомобиля состоялось, заемщику полезно знать свой персональный кредитный рейтинг (ПКР), — говорит он.

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