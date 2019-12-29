Орггруппа в Новосибирске ограбила компьютерные клубы на 250 тысяч рублей

В период с декабря 2018 года по январь 2019 года в Новосибирске была совершена серия разбойных нападений на игровые клубы. Молодые люди, одетые в маски и вооруженные ножом и предметом, похожим на пистолет, врывалась в помещения клубов и, угрожая работникам заведений, похищали денежные средства. Всего было совершено шесть разбоев, а также вымогательство, кража и грабеж, в результате которых потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Как установили сотрудники полиции, во всех эпизодах действовала одна и та же группа. Ее преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с оперативниками городского Управления МВД России. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались четверо жителей Новосибирска – два молодых человека 2001 и 2002 годов рождения, ранее судимых за кражи и грабеж, а также две ранее не судимые девушки 1996 и 1997 годов рождения.

16 января 2019 года все четверо были задержаны полицейскими при силовой поддержке ОМОН Росгвардии с поличным при совершении очередного нападения на игровой клуб. У задержанных были изъяты нож, газовый баллончик и пистолет, оказавшийся игрушечным. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны еще двое подозреваемых – ранее судимые мужчина 1996 года рождения и женщина 1994 года рождения.

Уголовные дела по фактам совершенных преступлений расследовались следственными органами Следственного управления СК России по Новосибирской области. Подозреваемым были предъявлены обвинения в шести разбойных нападениях, а также вымогательстве, грабеже и краже, совершенных в составе организованной преступной группы.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

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