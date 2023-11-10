Новосибирцы просят губернатора остановить архитектурную деградацию города

Архитектурная общественность Новосибирска обратилась к губернатору Новосибирской области с открытым письмом, требуя остановить архитектурную и градостроительную деградацию города. Новосибирцы считают, «если сегодня не предпринять совместные усилия, то процессы застоя и омертвления градостроительного и архитектурного облика города станут необратимыми».

По мнению общественников, застройка в городе ведётся в основном второстепенными, второсортными объектами, возводятся разнокалиберные здания, несовместимые по этажности и стилистике, выполненные разными архитекторами без учёта контекста места, не связанные единой концепцией, не образующие целостный ансамбль. Кроме того, не учитывается исторически сложившаяся структура города.

— Строительный бизнес абсолютно безразличен к традициям и истории Новосибирска. Происходит системное уничтожение объектов культурного наследия, — говорится в документе.

Новосибирцы обвиняют власти города в некомпетентном подходе к градостроительству, а строительные компании — в заинтересованности получения сверхприбыли.

Общественники настаивают на привлечении к управлению градостроительной политикой города профессионалов, требуют обновить состав советов при департаменте строительства и архитектуры. В советах необходимо сократить представительство строительного лобби. Кроме того, авторы обращения предлагают отбирать проектировщиков для объектов в центральной части города на основе конкурса. В историческом центре Новосибирска необходимо резервировать места для городских функций. При этом, к ним не относится строительство апартаментов или многоэтажного жилья.

Кроме того, в петиции предложено изменить нормативы по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в части возможности размещения апартаментов в пределах территориальных зон только при наличии обеспеченности объектами соцкультбыта. Сократить разрыв в нормативной обеспеченности машино-местами для жилых объектов и гостиниц.

Общественники также рекомендовали увеличить штат сотрудников Управления по охране объектов культурного наследия.

— У Новосибирска всегда была долгосрочная перспектива развития, заложенная в него его жителями, строителями, управленцами ещё в начале XX-го столетия. Нам не нужно строить здесь Санкт-Петербург, Москву, Самару, Красноярск. И уж точно не города Европы или Азии. Нам нужен Новосибирск в его лучших традициях, в его лучших проявлениях с устойчивой градостроительной политикой, ориентированной на сохранение объектов культурного наследия и достойный статус столицы Сибири. Нам нужен Новосибирск со средой благоприятной для жизни людей!— резюмировали архитектурные общественники.

Под петицией подписались 55 человек, в том числе историк архитектуры Олег Викторович, архитектор Анна Наволоцкая, председатель НОО ВООПИиК Наталья Шамина, представитель Новосибирского Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Надежда Артёмова, Директор АНО Сибирская Правозащитная Группа «Радетель» Георгий Солдатов.