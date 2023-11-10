Комплексный ремонт планируется на Советском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске планируется провести комплексный ремонт на двух участках Советском шоссе. Первый участок будет готов в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

— Участок начинается недалеко АЗС «Прайм» у поворота на поселок Мичуринский и заканчивается за проездом Автомобилистов, — говорится в сообщении.

Ремонт начнут делать в следующем году.

Также запланирован ремонт участка Советского шоссе от АЗС «Гранд» расположенной около остановки «Красный Восток» до развязки на Краснообск. Разработка документации будет в 2024 году, а к ремонту преступят в 2025 году.

Напомним, что 8 ноября в Барабинском районе после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги «Таскаево – Бакмасиха» протяженностью 1,7 км. Дорожные службы старались работать оперативно, чтобы успеть до наступления холодов.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт дороги на улице Бориса Богаткова начнется только в 2024 году.