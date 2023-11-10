ГЭС увеличивает сброс воды в Новосибирске

Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды в нижнем бьефе. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Подобный сброс непременно приведет к постепенному повышению уровня воды в реке Обь. Также спасатели не исключают подтопление островов.

— Муниципальная аварийно-спасательная служба просит рыбаков воздержаться от рыбалки на островах акватории, — говорится в сообщении.

Сейчас уровень воды в реке составляет +104 см. А угроза подтопления береговой линии отсутствует.

Напомним, что несколько месяцев назад МЧС сообщало о снижении уровня воды в реке. Это было связно с тем, что Новосибирская ГЭС уменьшила сбросы.

Ранее редакция сообщала о том, что Минприроды помиловало бобров-диверсантов в Новосибирской области.