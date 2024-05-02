Новосибирцы против введения налога на бездетность

В Новосибирске большинство жителей (84%) выступают против введения налога на бездетность. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob. При этом, 25% респондентов скорее не поддерживает инициативу, 59% «однозначно против».

— Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека, — объясняют свою позицию новосибирцы.

Женщины чаще высказывают свое недовольство этой инициативой, чем мужчины. Чаще всего это молодые новосибирцы до 34 лет.

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает 79%. Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твердо решил отказаться от идеи завести потомство (чайлдфри), критика идеи звучала чаще всего (93 и 92% соответственно).

Идею введения налога поддерживают 16% новосибирцев. 6% опрошенных высказались «однозначно за», еще 10% — «скорее за». При этом, основным аргументом такой позиции является демографическая ситуация в стране.

Ранее редакция приводила мнение публициста Дмитрия Овчинникова о демографической политике государства, ограничениях на препараты для прерывания беременности и запрете пропаганды идеологии чайлдфри.