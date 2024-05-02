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Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

  • 02/05/2024, 13:08
Автор: Артем Рязанов
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области
2 мая порывы ветра будут достигать до 21 м/с.

2 мая в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В город вернулась зима со снегом, дождем и низкими температурами.

Многие жители региона получили СМС-сообщения с предупреждением о непогоде:

— Ожидается дождь, местами порывы ветра до 21 метра в секунду в Новосибирской области днём 2 мая. Будьте бдительны и осторожны! — говорится в сообщении МЧС.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в этот день в области днём температура воздуха составит +5…+10 градусов. Ночью ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Днём скорость ветра будет достигать 9-14 метров в секунду, а в некоторых местах возможны порывы до 21 метра в секунду.

Рекомендуется соблюдать меры безопасности, особенно рядом с плохо закрепленными конструкциями. Возможны обрывы линий электропередач.

Также прогнозируется переменная облачность, возможен мокрый снег.

Ранее редакция сообщала о погоде на майские праздники в Новосибирске.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : штормовое предупреждение МЧС


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