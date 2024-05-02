Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске

В Новосибирске пьяный водитель Honda Stream устроил массовое ДТП с участием трех автомобилей.
ЧП произошло поздним вечером 1 мая на улице Петухова в Кировском районе города.
По информации Госавтоинспекции, 38-летний мужчина за рулем Honda Stream, находясь «под шафе», ехал со стороны Советского шоссе. При повороте у дома 122к.3 он столкнулся со встречным автомобилем Volvo, а после с Volkswagen Jetta.
— По факту дорожного происшествия устанавливаются все обстоятельства. Водитель Honda Stream привлечен к административной ответственности, — пояснили в ГИБДД Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о ДТП с участием 5 автомобилей, в котором пострадали три человека. Авария произошла на Советском шоссе в Кировском районе Новосибирска.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru