Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске

В Новосибирске пьяный водитель Honda Stream устроил массовое ДТП с участием трех автомобилей.

ЧП произошло поздним вечером 1 мая на улице Петухова в Кировском районе города.

По информации Госавтоинспекции, 38-летний мужчина за рулем Honda Stream, находясь «под шафе», ехал со стороны Советского шоссе. При повороте у дома 122к.3 он столкнулся со встречным автомобилем Volvo, а после с Volkswagen Jetta.

— По факту дорожного происшествия устанавливаются все обстоятельства. Водитель Honda Stream привлечен к административной ответственности, — пояснили в ГИБДД Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о ДТП с участием 5 автомобилей, в котором пострадали три человека. Авария произошла на Советском шоссе в Кировском районе Новосибирска.