Новосибирцы «распробовали» курьерскую службу Почты России

За шесть месяцев 2019 года новосибирцы отправили и получили более 160 тысяч писем и посылок, воспользовавшись услугами курьерской службы Новосибирского филиала Почты России, сообщили в пресс-службе Почты России. Это почти на 223% больше показателя первого полугодия 2018 года. Специалисты объясняют такой рост запуском новых услуг и продуктов для юридических лиц и привлечением федеральных клиентов.

Отмечается, что традиционно наиболее востребованы услуги по получению и отправке писем и посылок экспресс-почтой в крупнейшем городе области – Новосибирске (почти 153 тысячи почтовых отправлений). Также значительный рост объемов отмечен в Искитиме, Бердске, Барабинске и Куйбышеве.

— Росту объемов экспресс-почты способствует также развитие логистической инфраструктуры курьерской сети области. В 3-х городах региона (Барабинск, Искитим и Карасук) открыты специализированные участки курьерской доставки для работы с экспресс-почтой. Автопарк курьерской службы составляют современные автомобили (от легковых LADA Largus до грузовых ГАЗ 27527), позволяющие осуществлять доставку самых разных отправлений, — отметили в пресс-службе Почты России.

Фото: пресс-служба Почты России