Новосибирцы расстаются с деньгами охотнее, чем в прошлом году

На текущую дату общий объём налоговых поступлений по имущественным налогам в Новосибирской области составил более 2 млрд. руб. Всего, по информации регионального управления УФНС РФ, общая сумма налогов, исчисленных к оплате составила более 4 млрд руб. (+136 млн. к прошлому году). Наибольший рост составил налог на имущество физлиц (+96 млн). Такие данные в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области озвучил замначальника управления Андрей Снегирёв, обозначивший в своём докладе муниципалитеты-лидеры по налоговой собираемости.

— Итоги по собираемости налогов подводить ещё рано, но всё же хотел отметить, что наиболее высокая собираемость отмечена в Оби, Сузунском районе, Кольцово, Черепановском районе, — сообщил замначальника управления. — Собираемость в Новосибирске находится на уровне 50%.

Что касается отстающих, то по информации ведомства темпы собираемости снизились в Здвинском, Чановском и Чулымском районах Новосибирской области. По мнению Снегирёва, одним из факторов может быть недостаточное информирование населения.

— На заключительном этапе необходимо усилить информационную работу, — считает представитель ведомства. — Очень важно донести до жителей региона информацию не только по уплате и задолженности, но и о том, на какие цели направляются налоги. А эффективность принятых мер мы будем оценивать по итогам кампании в конце 2022 года.

Напомним, что в текущем году был принят ряд изменений налогового законодательства. Во-первых, в конце октября решением сессии Заксобрания области был увеличен транспортный налог. Теперь на автомобиль до 100 л.с. налог будет составлять 1 тысячу рублей, до 150 л.с. — 2,2 тысячи, а далее — уже по нарастающей. На легковые автомобили стоимостью более 3 млн руб. в начислении налога применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 1,3 в зависимости от стоимости и возраста автомобиля. Во-вторых, с 1 января 2021 года по налогу на имущество физлиц введён понижающий коэффициент 0,6 в отношении новостроек, применяющийся с 2020 года. Если объект появился в собственности после 1 января 2020 года к перечисленным налогам в 2021 году будет применён данный коэффициент, за последующие годы будет плановое увеличение на 10%.