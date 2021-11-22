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ВТБ запустил предодобренные кредиты для участников госзакупок

  • 22/11/2021, 11:41
ВТБ начал выдавать клиентам среднего и малого бизнеса предодобренные кредиты на исполнение госконтрактов.

Новости компанийКредит предоставляется на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет без дополнительных документов и залогового обеспечения. Сегодня в госзакупках регулярно участвуют более 100 тыс. клиентов банка.

Предложение доступно индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. Сумма кредита рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально для каждого клиента. Поручительство для оформления такого кредита не требуется. Комиссия за выдачу заемных средств и досрочное погашение не взимается.

В интернет-банке клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита, выбрать счет для зачисления средств и подписать оферту электронной подписью. Обработка сделки займет около пяти минут, а кредитные средства поступят на счет в течение дня.

 «ВТБ при работе со средним и малым бизнесом стремится предоставлять клиентам оптимальные финансовые решения для развития. В этом году мы запустили первые предодобренные кредиты на любые бизнес-цели в интернет-банке, которыми воспользовались уже более тысячи предпринимателей, а объем выдач превысил 2 млрд рублей. Наше новое предложение поможет бизнесу максимально быстро получать финансирование для выполнения госконтракта на выгодных условиях», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

 «Для оценки риска и расчета максимальной суммы кредита применяются статистические модели, учитывающие показатели клиента по исторически исполненным госконтрактам, поведенческую дисциплину исполнения кредитных обязательств, динамику изменения финансового положения бизнеса и прочие характеристики, позволяющие оценить кредитоспособность с учетом специфики контрактной деятельности потенциального заемщика. Наш　подход дает возможность сделать максимально таргетированное предложение клиенту и с высокой точностью оценить потенциальный риск для банка», − комментирует Денис Братцев, руководитель департамента корпоративных кредитных рисков − старший вице-президент ВТБ (ПАО).

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Регионы: Россия

Теги : кредиты на исполнение госконтрактов кредиты для бизнеса ВТБ


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