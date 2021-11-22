ВТБ запустил предодобренные кредиты для участников госзакупок

Кредит предоставляется на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет без дополнительных документов и залогового обеспечения. Сегодня в госзакупках регулярно участвуют более 100 тыс. клиентов банка.

Предложение доступно индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. Сумма кредита рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально для каждого клиента. Поручительство для оформления такого кредита не требуется. Комиссия за выдачу заемных средств и досрочное погашение не взимается.

В интернет-банке клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита, выбрать счет для зачисления средств и подписать оферту электронной подписью. Обработка сделки займет около пяти минут, а кредитные средства поступят на счет в течение дня.