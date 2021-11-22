НГУ выиграл грант 650 млн рублей

По решению конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы (НТИ) НГУ стал победителем по направлению сквозной технологии «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» и получил грант в размере 650 млн рублей, рассчитанный на пять лет.

— За пять лет планируется реализовать проекты по разработке цифровых паспортов материалов, применению искусственного интеллекта в проектировании материалов с заданными свойствами и созданию программного комплекса для управления жизненным циклом системы «материал – конструкция», которые станут основой для деятельности центра компетенций. В это же время будут реализованы более 20 прикладных НИОКР по 6 направлениям, включая функциональные, керамические, сенсорные, высокопрочные и другие материалы. С целью коммерциализации технологий будут разработаны 4 проекта–демонстраторы для многих рынков НТИ, включая Аэронет, Автонет, Маринет, — рассказал о планах по использованию гранта кандидат технических наук, директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин.

Центр компетенций НТИ новых функциональных материалов на базе НГУ осуществляет деятельность по трем направлениям: научно-исследовательская (реализация проектов НИР и НИОКР), образовательная (обучение специалистов созданию функциональных материалов будущего и изделий из них в соответствии с концепцией Университета 20.35), инновационная деятельность (трансфер технологий, созданных центром, и их коммерциализация совместно с индустриальными партнерами).

Государственная поддержка Центра компетенций на базе НГУ обеспечит университету дальнейшее углубление участия в Национальной технологической инициативе, Национальном проекте «Наука и университеты» при поддержке Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы и Министерства науки и высшего образования РФ.