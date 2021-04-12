В Новосибирской области выросли цены на краткосрочную аренду квартир

Аналитики Авито Недвижимости проанализировали динамику цен на краткосрочную аренду недвижимости в России и выяснили, что в целом по стране на начало апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 1 578 рублей в сутки. Посуточная аренда загородной недвижимости в среднем стала дороже 29% — и составляет 4 500 рублей в сутки.

Сильнее всего — на 17% — в среднем по стране выросла цена на краткосрочную аренду трехкомнатных квартир: снять такую квартиру в Новосибирской области можно за 2 500 рублей в сутки. Цена на студии за год выросла на 16% и составила 1 390 рублей в сутки. Студии и однокомнатные квартиры для аренды на непродолжительный срок пользуются самым высоким спросом. Средняя цена на посуточную аренду квартир в области увеличилась на 15% и составила 1 500 рублей в сутки.

Цена на посуточную аренду загородной недвижимости в среднем по стране выросла на 29% и составила 4 500 рублей в сутки. Это объясняется в том числе и тем, что дачи в большинстве случаев не отапливаются, и в холодное время года сдаются гораздо реже, чем в весенне-летний период.

В Новосибирской области средняя цена на краткосрочную аренду загородной недвижимости осталась без изменений и составила 10 000 рублей в сутки.