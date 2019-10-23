Новосибирцы считают справедливой суммой для страхования жизни 6,1 млн рублей

Жители Новосибирска оценили справедливую и достаточную сумму для страхования жизни в 6,1 млн рублей. В среднем по России этот показатель составляет 5,8 млн рублей. По мнению респондентов, такой суммы хватит для поддержания устойчивого уровня благополучия российской семьи при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. К таким выводам пришли специалисты ООО СК «Сбербанк страхование жизни», дочерней компании ПАО Сбербанк, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что самая высокая оценка «стоимости жизни» — у состоятельных мужчин в возрасте до 30 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке.

— Средний размер страховой суммы сильно отличается в разных социально-демографических группах и напрямую зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, «денег хватает только на питание», считают достаточной страховую сумму 2,4 млн рублей, а состоятельные россияне, «способные купить все, что считают нужным, — 13,3 млн рублей, — говорится в сообщении.

С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается: для молодых людей в возрасте 18–30 лет она составляет 6,9 млн рублей, а для людей старше 60 лет — 4,5 млн рублей. Меняется оценка «стоимости жизни» также в зависимости от образования и гендерных различий. Если для россиян с незаконченным высшим образованием достаточная страховая сумма — 4,5 млн рублей, то для респондентов с высшим и послевузовским образованием — 6,9 млн рублей. У мужчин справедливая страховая сумма составляет 6,8 млн рублей, у женщин — 4,6 млн рублей.

Таким образом, выше всего достаточную сумму для страхования жизни оценивают представители наиболее состоятельной группы населения (13,3 млн рублей), молодые люди в возрасте до 30 лет и обладатели высшего и послевузовского образования (по 6,9 млн рублей). В региональном разрезе самая высокая оценка — в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей).

Исследование проводилось летом-осенью 2019 года в городах с населением более 500 тысяч человек и в Севастополе. В каждом городе было опрошено 400–500 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения.

Фото: pixabay.com, автор- edar