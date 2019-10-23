Работникам ООО «Строители дорог Сибири» выплачена задолженность по зарплате

Куйбышевская межрайонная прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Строители дорог Сибири», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Установлено, что на предприятии из-за несвоевременных расчетов с контрагентами образовалась задолженность по заработной плате перед 87 работниками на сумму свыше 1 млн. рублей.
Отмечается, что по результатам проверки межрайонный прокурор директору общества внес представление.
Кроме того, в отношении руководителя юридического лица прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования организация полностью погасила задолженность по заработной плате, а также выплатила работникам соответствующую компенсацию. Трудовые права коллектива восстановлены, — подчеркнули в прокуратуре.
Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado
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