Системой управления платными парковочными местами Новосибирска займется дочка МегаФона

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» стало победителем конкурса на выполнение работ по созданию автоматизированной системы управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объявленный МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» (МБУ «ГЦОДД»). Согласно протоколу, размещенному на сайте Госзакупок, на участие в конкурсе было подано три заявки, но лишь одна из них была признана соответствующей всем требованиям.

Согласно документации, система должна представлять собой клиент-серверное приложение. Клиентская часть системы должна обеспечивать удалённый доступ с использованием современных интернет-браузеров, в части личного кабинета пользователя на Интернет-портале Системы, а также с помощью мобильного приложения (iOs, Android). При этом должна быть полностью исключена необходимость установки на клиентские рабочие станции дополнительного программного обеспечения, требующего приобретения лицензий.

Отмечается, что при создании АИСП должны быть учтены программные решения технологического комплекса, позволяющие обеспечить бесперебойное функционирование и взаимодействие всех компонентов платных городских парковок посредством автоматизации процессов эксплуатации не менее 10 тысяч парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирск и обслуживать не менее 100 тысяч парковочных сессий в сутки при максимальной загрузке ПП.

Сроки завершения работ — 240 календарных дней с даты заключения контракта.

Цена контракта — 17 млн рублей.

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» существует с 2006 года и была организована путем объединения ряда операторов рынка широкополосного доступа в Интернет, работающих на территории столицы. С 10 июня 2011 года NETBYNET является дочерней компанией и основным ФШПД активом «МегаФона».

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru