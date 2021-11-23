Новосибирцы считают свои дороги худшими в России

По данным hh.ru, лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% — тройку, 14% — двойку, 6% — единицу. Средняя оценка качества российских дорог – всего 3,3 балла.

— Жители Новосибирской области оценили качество дорог в родном регионе на 2,3 балла, и это самые низкие оценки по стране. Единицу дорогам в области поставили 28%, еще 29% оценили их на двойку, 30% — на тройку, лишь 10% считают, что дороги заслуживают четыре балла и еще 3% — пять. Практически так же низко оценивают качество своих дорог жители другого сибирского региона, Иркутской области, на 2,4 балла, — сообщили в hh.ru.

Несмотря на недовольство 87% новосибирцев, оценивших качество дорог на двойку и единицу, не подавали жалобы в соответствующие органы, 13% — такие жалобы писали. Те, кто пытался повлиять на ситуацию, как правило, представляют сферы «Высший менеджмент» (28% подавали жалобы), «Строительство, недвижимость» (24%) и «Юристы» (21%).

В целом почти половина жителей Новосибирской области отмечают, что за последние 3-5 лет качество дорог в регионе изменилось в худшую сторону (45%).

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