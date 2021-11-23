На западном въезде в Новосибирск установили 18-метровую стелу

Световую конструкцию длиной 18 метров установили в центре автомобильного кольца на пересечении улиц Станционной и Дукача, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Улица Станционная – это западные ворота города, по ней проезжают гости, прибывающие в Новосибирск через аэропорт Толмачёво. На стеле изображен герб Новосибирска советского периода, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Название города, помимо русского, также написано на английском языке, потому что к молодежному чемпионату мира по хоккею мы ожидаем иностранных гостей.

Как сообщил глава администрации Ленинского района Александр Гриб, cтела возведена на внебюджетные средства.

Мэр Анатолий Локоть также отметил, работа над оформлением въездных групп в Новосибирск будет продолжена.

— Очень важно, чтобы сохранялась общая стилистика оформления въездов в город со стороны всех направлений, прослеживалась общая идея, — сказал он.

Обустройство въездной группы на пересечении улиц Станционной и Дукача реализовано по инициативе администрации Ленинского района Новосибирска и Совета ветеранов Ленинского района. Стела «Новосибирск» длиной 18 метров и высотой 4,4 метра установлена на постаменте, облицованном гранитом. Конструкция имеет светодиодную подсветку, которая включается в темное время суток.