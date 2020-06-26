Новосибирцы скупают вентиляторы и кондиционеры

В конце весны — начале лета 2020 года, по данным Сети климатического мониторинга Европейского союза, Сибирь стала самым аномально жарким местом на планете. В мае температура превысила норму на 10°С, сообщили в пресс-службе Авито.

За последний месяц на Авито на 37% увеличилось количество объявлений о продаже вентиляторов. Во время аномальной жары и в период пандемии, новосибирцы стали интересоваться вентиляторами на 33% больше, а цены по сравнению с маем-июнем прошлого года повысились на 23%. Сейчас вентилятор в Новосибирске можно приобрести в среднем за 4 980 рублей.

В 2020 году на Авито и выкладывают на 6% больше объявлений, чем в прошлом году. На 12% больше новосибирцев стремилось купить кондиционеры в течение последнего месяца, тем более, что цены на них, хоть и незначительно, но снизились. Сейчас средняя цена кондиционера в Новосибирске составляет 29 780 рублей, что на 5% ниже цены аналогичного периода прошлого года.

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