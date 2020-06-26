Новосибирская область на четвертом месте по объемам производства молока в стране

С начала 2020 года в регионе произведено 336 тысяч тонн молока – это на 30 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой значительный рост вывел наш регион на четвертое место в стране по ежесуточному валовому производству молока.

— Надой на фуражную корову с начала этого года составил в среднем по области 2606 кг молока против 2378 кг в прошлом году. Прибавка продуктивности отмечается в большинстве районов, среди лидеров – Ордынский, где уже надоили 4934 кг молока от коровы, а также Каргатский – 4668 кг и Маслянинский – 4097 кг, — рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

При этом, самый значительный прирост продуктивности отмечается в Черепановском районе, животноводы которого добились увеличения надоя за год на 815 кг (с 2551 кг до 3367). На 551 кг повысился надой в Колыванском районе, свыше чем на 300 кг – в Доволенском, Искитимском и Коченевском районах.

— По объемам производства молока за сутки Новосибирская область в последние годы уверенно входила в первую десятку в России, занимая шестое-восьмое место. Сейчас регион по ежесуточному валовому производству молока находится на четвертом месте в стране, — отметил Евгений Лещенко.

Отмечается, что выход за пятитысячный рубеж по годовому надою (по итогам 2019 года в Новосибирской области получено от фуражной коровы в среднем 5020 кг молока) дает животноводам области право на федеральную субсидию с повышающим коэффициентом.

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