Роскомнадзор сообщил, что отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспортам

Роскомнадзор отказался от своего предложения запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах. В ведомстве посчитали сбор таких данных избыточным, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя службы.

23 марта Роскомнадзор разместил проект ведомственного приказа, в котором описал, как операторы персональных данных смогут получать согласие пользователей на обработку персональных данных.

Согласно новым поправкам к закону «О персональных данных», операторы данных обязаны получать согласия от новых пользователей, а граждане могут предоставить их непосредственно оператору или через информационную систему Роскомнадзора.

В предложении ведомства говорилось, что во втором случае человек при регистрации в соцсети или мессенджере должен дополнительно указать свои ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

После публикаций в СМИ Роскомнадзор решил, что этот набор данных будет «избыточным» и изменил свой проект приказа. Теперь, согласно документу, при регистрации будут обрабатывать данные о человеке, указанные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом, чтобы получить учетную запись ЕСИА, нужно среди прочего предоставить паспортные данные.