Новосибирцы смогут увидеть прямую трансляцию Парада Победы по телевидению и в интернете

24 июня департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска совместно с телекомпаниями ГТРК «Новосибирск» и ОТС организует трансляцию проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы, а также праздничного салюта, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Проведение этих мероприятий будет организовано с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности в период противодействия коронавирусу. Жители Новосибирска смогут увидеть трансляцию Парада Победы по телевидению и в интернете.

Начало трансляции Парада Победы – в 10.00, продолжительность ориентировочно до 11.00.

Прямая трансляция парада с площади им. Ленина пройдет на телеканалах ГТРК «Новосибирск» и ОТС.

Прямая трансляция праздничных мероприятий также будет проходить:

Прямые ссылки на трансляции в YouTube (группа «Видеотрансляции Новосибирск»:

https://www.youtube.com/watch?v=1vHn9bI5y8Y – трансляция парада 24.06.2020 в 10:00.

https://www.youtube.com/watch?v=hh5bGNaobFU – трансляция салюта 24.06.2020 в 22:00.

Фото редакции