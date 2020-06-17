На месторождении Кучино будет создан чистый водоем с рыбой

Улучшить качество и чистоту воды, сделать её рыбоводной, а также благоустроить территорию планируется в рамках проекта по разработке песчаного месторождения Кучино, которое расположено между поселками Балластный карьер и Левобережный в г. Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что обязательства недропользователя озвучены и изложены в проектной документации., а работы ведутся с помощью электрического земснаряда, что не предусматривает каких-либо вредных выбросов.
Технический проект разработки месторождения Кучино включает благоустройство территории – создание водоема для рекреационных и рыбоводческих целей в карьерной выемке. Воду очистят естественные почвенные фильтры. Предусмотрено выполаживание откосов надводной части водоема, что в полном объеме предотвратит разрушение и оползание бортов карьера, а соответственно жилых домов и строений. На откосах бортов карьера будет создан рекультивационный слой, необходимый для зарастания дикорастущими травами.
— Сейчас ведутся работы по очистке берега болота от бытовых и иных отходов, производится своевременный вывоз мусора, осуществляются подсыпка и грейдирование дорог, прилегающих к участку месторождения. Также в рамках соглашения с жителями микрорайона мы занимаемся благоустройством территории местной школы, обустройством спортивной площадки, — отметил он.
Месторождение Кучино было разведано и поставлено на баланс еще в 1999 году, после чего оно дважды было предоставлено в пользование муниципальным организациям для ведения деятельности по добыче песка, но к разработке они не приступили. После этого новый аукцион на право пользования участком недр «Месторождение Кучино» в Ленинском районе города Новосибирска с целью разведки и добычи песчано-гравийных материалов был проведен 16 декабря 2014 года.
Победителем аукциона было признано ООО «Старица», которым был уплачен разовый платеж за пользование недрами в размере 2 750 000 рублей, зачисленный в бюджет Новосибирской области.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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