Жители Плющихинского жилмассива просят мэра Новосибирска сохранить спортклуб

На жилмассиве «Плющихинский» может закрыться спортивный клуб сети «Европа». Он расположен в ТЦ «Панорама». Как сообщается в группе микрорайона «ВКонтакте», арендодатель якобы поднял клубу оплату в 3,5 раза.

— Продлевать договор дальше нет возможности, у нас прибыли нет такой, чтобы платить эту сумму, — говорится в сообщении со ссылкой на управляющую клубом.

На момент публикации материала редакции не удалось связаться с управляющей и собственником клуба. Они обещали перезвонить, но звонка не было в течение нескольких дней. Комментарий в ТЦ «Панорама» о том, соответствует ли информация о таком повышении ставок действительности и с чем связано это решение, также получить не удалось. Из отдела аренды корреспондента отправили к руководству ТЦ, представители которого не отвечали на звонки. Редакция готова опубликовать комментарии представителей и собственников ТЦ после выхода материала.

ТЦ «Панорама» — это двухэтажный торговый центр площадью около 4 тысяч кв. м, говорится в группе центра «ВКонтакте». В нем находятся более 40 магазинов. Открылся в 2017 году, спорт-клуб «Европа» был якорным арендатором центра с момента открытия и занимает около 1 тысячи кв. м. Разрешение на строительство центра в мэрии получала компания ООО «Промтэк». «Промтэк» осуществляет строительство и комплексное управление объектами коммерческой недвижимости, в том числе ТЦ «Панорама», говорится на сайте компании. По данным Seldon.Basis , собственником ООО «Промтэк» является Арганов Имран Камран Оглы (100%). Директор — Василина Скребатун. Ранее она была также совладельцем ТЦ. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей. Выручка в 2022 году — 30,48 млн (-45% к уровню 2021 года), чистая прибыль — 19,28 млн (+22%), выросла за последний год отчетности благодаря увеличению доходов, не связанных с основной деятельностью, уточняется на сайте раскрытия информации. ООО «Промтэк» также управляет административным центром на Галущака, 2б и ТЦ «Заря» на Забалуева, 49/1.

Как сообщают жители в соцсети, на месте спортклуба может открыться дискаунтер по продаже одежды и обуви.

— В данный момент посетители клуба собирают подписи под петицией и готовят обращения к местным депутатам, к мэру, — говорится в сообщении. — Ближайшие фитнес-клубы расположены в микрорайоне МЖК на расстоянии в несколько остановок. Схожих мест, куда мог бы переехать спортивный клуб, на жилмассиве нет.

С просьбой помочь решить ситуацию со спортивным клубом жители обратились к мэру Анатолию Локтю. Их вопросы опубликованы на странице градоначальника «ВКонтакте».

— Это огромная сумма, которая не вписывается в рынок от слова совсем. У нас очень много разных магазинов и слишком много пивных магазинов, но совершенно нет места, где люди, могли бы заниматься спортом, а дети посещать секции и развивать себя физически, и единственный спортивный центр мы рискуем потерять. Пожалуйста, помогите жителям микрорайона сохранить возможность заниматься спортом, а детям посещать секции, которые есть в «Европе». Собраны уже более 200 подписей жителями района. Просим вас помочь, — пишет мэру Ольга Беланова. — Вместо заведения, где можно заниматься спортом, планируется открыть очередную «Планету одежды и обуви», коих на жилмассиве уже две(!). Более того, рядом находится ТРЦ «Дружба», «Невский» и пр. Помимо тренажерного зала, в спортивном центре «Европа» существуют секции для детских занятий. А также большое количество сотрудников, которые рискуют потерять работу из-за неадекватных решений. У нас нет мест на жилмассиве, где люди могли бы заниматься спортом, а дети посещать секции и развивать себя физически, и единственный спортивный центр мы рискуем потерять, — отмечает Любовь Томачевская.

Судя по ответу от департамента информационной политики, обращения жителей переданы в профильные структуры мэрии. «Специалисты постараются ответить до 3 ноября», уточняется в комментарии. Позже в ветке обсуждения было размещено сообщение об учреждениях, которые осуществляют деятельность в муниципальном секторе сферы физической культуры и спорта на территории Октябрьского района. Среди них школа по восточным единоборствам, центр по плаванию, школа по горнолыжному спорту и сноуборду, по спортивным танцам, по баскетболу, мини-футболу, автомобильному и мотоциклетному спорту, скалолазанию, боксу. Кроме того, на жилмассиве «Плющихинский» МАУ «Стадион» проводятся занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по мини-футболу и общей физической подготовке на трех спортивных площадках.

Судя по сайту сети «Европа», в Новосибирске у компании работают пять клубов: на улицах Татьяны Снежиной, Выборной, Федосеева, Кропоткина и Выборной. В комментариях к постам жители Плющихинского жалуются на старое оборудование в клубе на Снежиной. У управляющей клуба, а также собственников центра «Европа» комментарий редакции на момент публикации также получить не удалось.

Помощник депутата горсовета Новосибирска Александра Мухарыцина сообщил редакции, что к нему никакие обращения от жителей пока не поступали.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Плющихинского жилмассива возмутились массовым сносом деревьев.