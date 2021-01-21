Новосибирцы снимают тревожность с помощью антистресс-товаров

Эксперты платформы AliExpress Россия выяснили, что спрос на антистресс-товары в 2021 году стал максимальным за три года. В период с 1 по 18 января общий объем оборота товаров из категории «антистресс» вырос в два раза по сравнению с аналогичным промежутком 2020 года, в три раза — по сравнению с 2019 годом. Кроме того, популярность антистресс-товаров в январе увеличилась и по сравнению с декабрем: общий объем спроса на категорию вырос на 60%. Аналитики связали такой рост с трудностью адаптации к рабочему графику после каникул и тревожностью за будущее из-за пандемии.

— Чаще всего антистресс-игрушки покупают пользователи из Москвы и Петербурга — городов-мегаполисов, традиционно ассоциирующихся с быстрым ритмом жизни и трудоголизмом. Тем не менее, в рейтинг городов по спросу на категорию товаров попали Омск и Новосибирск, — констатируют эксперты.

Аналитики объясняют это традиционными январскими морозами в Сибири. Кроме того, спросом антистресс-товары пользовались у жителей Ростова-на-Дону, в котором в исследуемый период синоптики тоже наблюдали похолодание.

Оказалось, что россияне часто избавляются от стресса с помощью сквишей — игрушек, которые медленно восстанавливают форму после сжатия. Эта подкатегория товаров показала двукратный рост числа покупок по сравнению с аналогичными промежутком 2020 года.

Кроме того, аналитики отметили новую волну популярности фиджет-спиннеров. По сравнению с 2020 годом, число покупок таких товаров в январе 2021 года выросло больше, чем в два раза. Пользователи покупали фиджет-роллеры в 4,5 раза чаще по сравнению с январем 2019 года. Объем оборота антистресс-кубиков увеличился на треть по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 2019 — в полтора раза.

При этом рейтинг по количеству продаж и в 2020, и в 2021 возглавил переворачивающийся кинетический спиннер. Тем не менее, в январе спрос на этот товар вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Еще в тройку самых популярных товаров категории попали мягкий сквиш-плитка с шариками для надавливания и вращающийся гироскоп с LED подсветкой. В среднем россияне были готовы потратить на избавление от стресса от 100 до 500 рублей.

По мнению экспертов, такой рост спроса можно объяснить экономической и социальной неопределенностью из-за пандемии. Кроме того, на тревожность, вызванную неясными прогнозами, накладывается традиционно сложный период выхода из праздников.