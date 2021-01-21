Доля теневого сектора в экономике Сибирского федерального округа остаётся высокой

В 2020 году участниками Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям были рассмотрены вопросы борьбы с незаконными финансовыми операциям в сферах бюджетных отношений, преднамеренного банкротства и внешнеэкономической деятельности, а также в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, сообщили в Сибирском ОИЦ.

По словам полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, в 2020 году установлены и арестованы активы фигурантов проверок на сумму 6,9 миллиарда рублей, дополнительно начислено 5,2 миллиарда рублей налогов. По статьям о легализации возбуждено 55 уголовных дел, вынесено 22 обвинительных приговора.

— Вместе с тем, на сегодняшний день доля теневого сектора в экономике субъектов федерации округа остаётся высокой, — отметил полпред. — Процессы обналичивания и вывода капиталов за рубеж создают угрозы экономической безопасности.

Приоритетными направлениями деятельности Межрегионального управления Росфимониторинга по СФО в предстоящем периоде названы: установление правонарушителей, использующих более сложные схемы отмывания денег; контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции; контроль за использованием денежных средств в рамках нацпроектов на территории регионов округа; борьба с «финансовыми пирамидами».