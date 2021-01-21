Транспорт и культуру «поселят» под одной крышей

Часть подразделений мэрии, в настоящее время не «прописанных» в основном здании на Красном проспекте и разбросанных по городу, предполагается переселить под одну крышу в новое здание по улице Романова, 33. Освободившиеся после этого площади будут реализованы на рынке. Об этом сообщил на пресс-конференции глава города.

— Это часть подразделений департамента транспорта, дорожного хозяйства. Сегодня они располагаются удаленно в здании на улице Фрунзе, — перечисляет будущих новоселов мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это также подразделения комитета по делам молодежи, департамента культуры. Одним словом, довольно много подразделений у нас находятся на разных площадях. Новое здание запланировано так, чтобы собрать всех, сконцентрировать под одной крышей. Это, безусловно, скажется и на дисциплине, и на эффективности работы подразделений мэрии.

Напомним, что строительство здания вызвало немало вопросов. В частности, некоторые депутаты горсовета от несистемной оппозиции посчитали его возведение слишком затратным для городского бюджета. В мэрии парируют — бюджет на эти цели не тратит ни рубля.

— Муниципальное предприятие «Центр муниципального имущества» совершенно не софинансируется из бюджета города, — сообщают в мэрии. — Денежные средства, которые оно заработало в предыдущие годы, получены от сдачи в аренду имущества казны. Имущество востребовано, его много. Предприятие занимается его охраной, обслуживанием. Если удается найти арендатора и сдать в аренду, то как раз эти доходы за предыдущие годы позволили найти денежные средства на строительство.

Второй скандальной составляющей стало участие в строительстве в качестве подрядчика компании ООО ПКФ «Агросервис», в отношении учредителя которой в настоящее время расследуется уголовное дело.

— «Агросервис» — известная организация, занимавшаяся неоднократно выполнением подрядов по строительству социальных объектов, — комментирует глава города. — Этой организацией построены несколько детских садов, школа. Сейчас она выиграла конкурс и ведет очень непростую работу в Советском районе по строительству гимназии 3. Если у нее споры по другим вопросам, то это не наша компетенция, мы этим не занимаемся. Пытаться на нас возложить какую-то ответственность в этом плане — совершенно бессмысленно.

По информации мэрии Новосибирска, стоимость работ, по проектно-сметной документации составляет около 350 млн рублей. Площадь будущего здания — более 6,6 тысячи кв.м.