Новосибирцы сопротивляются даже минимальным ограничениям

Более трети жителей Новосибирской области (35%) игнорируют масочный режим. Но по результатам рейда в местах массового скопления людей этот показатель гораздо выше. С 23 по 24 октября сотрудники полиции совместно с управлением Роспотребнадзора и Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства провели рейды в торговых центрах «Сибирский молл», «Аура», «Галерея». По выявленным нарушениям составлены 67 административных протоколов. Всего за минувшую неделю составлены 318 протоколов об административных правонарушениях. Такие данные в ходе оперативного совещания в правительстве региона привели начальник управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов и глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков. Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ведомство направило руководству области ряд предложений по введению новых ограничительных мер. В ближайшее время они будут рассмотрены и, возможно, приняты.

Что касается таких антиковидных мероприятий, как вакцинация населения, то, с одной стороны, отмечается ее рост. С начала действия решения об обязательной вакцинации определенных категорий граждан количество вакцинировавшихся, по информации Минздрава области, в регионе выросло более чем втрое. К примеру, в Новосибирске вакцинированы более половины (54,8%) списочного состава работников образовательных учреждений. Всего в регионе первым компонентом привиты 834,1 тысячи жителей. Закончили вакцинацию 758,6 тысячи человек.

Но есть и обратная сторона медали.

— По данным на 24 октября на территории Новосибирской области зарегистрированы 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации документов о вакцинации: по 17 из них приняты решения о возбуждении уголовных дел, — сообщает глава ГУ МВД Андрей Кульков.

По данным оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции в Новосибирской области, общее количество заболевших – 68,9 тысячи человек. За последние сутки зарегистрированы 267 случаев, потребовалась госпитализация 89 пациентам. Развернуты 4 тысячи коек.