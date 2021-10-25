Производственные показатели новосибирского завода Технодинамики выросли на 4,3 процента

Это на 4,3% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Большую часть выручки завода, производящего промышленные средства взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых и т. п., составила сумма от продаж основной продукции – средств инициирования и комплектующих изделий для сборки неэлектрических систем инициирования. Порядка 90% всех поставок осуществлялось на российском рынке.

Основными заказчиками стали предприятия Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Тульской и Ульяновской областей, Алтайского края, Красноярского края и Удмуртской республики. Зарубежным потребителям в 3-ем квартале отгружено продукции на сумму свыше 124,3 млн руб. Наибольший объем поставок осуществлялся на предприятия Казахстана.