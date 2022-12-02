Новосибирцы стали активнее покупать квартиры в Иркутской области

Экстерриториальный прием позволяет гражданам ставить на кадастровый учет и регистрировать недвижимость вне зависимости от ее местонахождения. Так, наиболее востребованными регионами для новосибирцев являются: Иркутская область — документы представлены в отношении более 2 300 объектов недвижимости, Алтайский край (900), Республика Бурятия и Кемеровская область (800), Республики Саха (Якутия), Хакасия и Томская область (700), Красноярский и Забайкальский края (600). Юг страны также не остается без внимания, регистрация прав была осуществлена в отношении 200 объектов недвижимости, расположенных в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области.

При этом недвижимостью Новосибирской области интересуются жители Кемеровской области – около 2 000 объектов, Алтайского края (1 300), Москвы и Московской области (900), Иркутской и Томской областей (500).

В ведомстве напомнили, что обратиться за услугами Росреестра на территории Новосибирской области по экстерриториальному принципу можно в любом удобном офисе. Кроме того, приемом документов по экстерриториальному принципу занимается региональный филиал кадастровой палаты.

Зарегистрировать недвижимость, расположенную в ином регионе, можно также через «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра, добавили в ведомстве.

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