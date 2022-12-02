Военную службу включили в «большой» пенсионный стаж

Кроме того, за эти периоды будут устанавливаться специальные пенсионные коэффициенты, а за участие в специальной военной операции — в двойном размере, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Новосибирской области. То есть за эти периоды будут начисляться особые пенсионные коэффициенты: за период пребывания в добровольческом формировании в размере 1,8 за календарный год, а за участие в СВО в двойном исчислении — в размере 3,6 пенсионных коэффициента за год.

В ведомстве напомнили, что речь идет об установлении досрочной страховой пенсии по старости за «большой» стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин). В таких случаях страховая пенсия по старости может быть установлена на два года раньше, чем будет достигнут пенсионный возраст, но не до того, как исполнится 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам). До этого учитывались только периоды трудовой деятельности, в ходе которой отчислялись страховые взносы, а также периоды, когда пособия получались по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности (например, больничный).

Отмечается, что изменения действуют с 4 ноября и распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля, поэтому в длительный страховой стаж засчитывается период прохождения военной службы по призыву независимо от того, имел место данный период до либо после 24 февраля текущего года.

— Если граждане уже подавали заявление на установление досрочной пенсии за длительный стаж, но было вынесено отказное решение в связи с тем, что не хватило стажа, при наличии службы в армии, это решение будет пересмотрено. Новое заявление этим гражданам подавать не нужно, —уточнили в пресс-службе ведомства.

Еще одно нововведение также касается досрочных пенсий: гражданам, занятым на работах, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение; на работах в сельском хозяйстве; на работах в «северных» территориях, мобилизованным в ВС РФ для участия в СВО либо заключившим контракты о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля текущего года, либо вступившим в добровольческие формирования, периоды прохождения военной службы и пребывания в добровольческом формировании, начиная с 24 февраля, будут засчитываться в спецстаж, а также в «сельский» стаж и в «северный» стаж в календарном порядке, а период непосредственного участия в СВО — в двойном размере.

Чтобы проверить имеющийся стаж, достаточно войти в личный кабинет на сайте ПФР либо на портале Госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. Выписку также можно получить в клиентских службах ПФР.

Фото: pexels.com — Polina Tankilevitch