Новогоднее предложение на новый проект ГК «Расцветай»

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. Только в декабре при покупке квартиры в этом проекте действуют субсидированные ипотечные программы и спецпредложения.

Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон. Для жителей «Расцветай на Авиастроителей» в шаговой доступности находятся знаковые места столицы Сибири: Дворец культуры им. М. Горького, Ледовый дворец спорта «Сибирь», бассейн «Нептун».

Новый проект ГК «Расцветай» комфорт-класса с переменной этажностью — 18, 9 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout-комплексом и зоной отдыха.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, которые спроектированы с учетом требований современного стрит-ритейла — высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты.

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центр детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и ледовый дворец спорта — все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала — 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до ж/д станции «Новосибирск-Восточный», 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и площади Калинина — позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» — сквер авиаконструктора Антонова. Основная достопримечательность которого — памятник знаменитому гражданскому самолету Ан-2. Рядом — сквер им. Калинина и сквер Победы. В 15 минутах ходьбы находится зеленая жемчужина Новосибирска — парк «Сосновый бор», где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить разные городские мероприятия.

Офис продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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