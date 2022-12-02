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Новогоднее предложение на новый проект ГК «Расцветай»

  • 02/12/2022, 13:02
недвижимость в Новосибирске
15 270 рублей в месяц*, чтобы переехать в квартал комфорт-класса в локации, которую очень любят новосибирцы

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. Только в декабре при покупке квартиры в этом проекте действуют субсидированные ипотечные программы и спецпредложения.

Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон. Для жителей «Расцветай на Авиастроителей» в шаговой доступности находятся знаковые места столицы Сибири: Дворец культуры им. М. Горького, Ледовый дворец спорта «Сибирь», бассейн «Нептун».

Новый проект ГК «Расцветай» комфорт-класса с переменной этажностью — 18, 9 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout-комплексом и зоной отдыха.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, которые спроектированы с учетом требований современного стрит-ритейла — высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты.

недвижимость в Новосибирске

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центр детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и ледовый дворец спорта — все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала — 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до ж/д станции «Новосибирск-Восточный», 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и площади Калинина — позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» — сквер авиаконструктора Антонова. Основная достопримечательность которого — памятник знаменитому гражданскому самолету Ан-2. Рядом — сквер им. Калинина и сквер Победы. В 15 минутах ходьбы находится зеленая жемчужина Новосибирска — парк «Сосновый бор», где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить разные городские мероприятия.

новостройки в НовосибирскеОфис продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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ООО «СЗ «Лаванда». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

*Стоимость квартиры на момент публикации — 3,4 млн. Субсидированная ставка 5,2% по ипотечной программе «Господдержка-2020». Первоначальный взнос — 510 000 рублей. Срок кредита — 30 лет. При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по тел.: 255-88-22

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость в Новосибирске надежный застройщик


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