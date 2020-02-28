Новосибирцы стали чаще делать переводы денег со смартфонов

Пользователи все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. В среднем новосибирцы переводят по 1565 рублей со смартфона и компьютера. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи сервиса отправляют переводы другим людям.

Отмечается, что доля оборота переводов по России со смартфонов выросла за год на 37% — до 41% от всех переводов через Яндекс.Деньги. Доля самих переводов, которые люди отправляют с телефонов, увеличилась на 42%. В Новосибирске большая часть таких переводов приходится на Android-устройства — 65%, а остальные 35% – на iOS.

Жители других регионов страны переводят в СФО в среднем по 1318 рублей – меньше за раз переводят только жителям СКФО (по 916 рублей) и ЮФО (по 1306 рублей).

По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина — как и годом раньше. Второе и третье места по-прежнему занимают Беларусь и Казахстан. За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился — в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция.

По среднему переводу через Яндекс.Деньги среди этого топ-15 лидирует Таиланд — 24 611 рублей. На втором месте оказалась Испания (17 653 рубля), на третьем — Болгария (10 668 рублей). А меньше всего пользователи сервиса переводят в Беларусь — в среднем по 4344 рубля.

Фото: pixabay.com, автор- TheDigitalWay