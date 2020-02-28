Губернатор предложил ввести новые меры поддержки муниципалитетов

Глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе расширенного заседания совета муниципальных образований региона выступил с предложением улучшить процесс разработки проектно-сметной документации при реализации проектов в социально значимых сферах за счёт перераспределения финансовых полномочий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил глава региона, качественное водоснабжение – один из острейших вопросов для области, поэтому за два последних года в региональную программу «Чистая вода» внесены серьезные изменения. В общей сложности в 2018-2019 годах решены проблемы водоснабжения 40 городов, посёлков и деревень в 20 районах области более чем на полмиллиарда рублей. По его словам, по программе 2020 года – в дополнение к нацпроекту – планируется построить объекты водоснабжения и водоотведения ещё в 7 муниципалитетах почти на 200 млн рублей.

— На фоне таких масштабных, многочисленных работ в системе объектов водоснабжения и водоотведения по моему поручению создана служба технического заказчика при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Поручаю министру в этом году все подобные объекты – как в рамках нацпроекта, так и в рамках региональных программ – сопровождать исключительно со стороны областной службы заказчика. Такой подход – централизация усилий – уже дал свой эффект. Это ни в коем случае не посягательство на самостоятельность и полномочия муниципалитетов. Решение с коллегами согласовано. Это – эффективный подход к распределению нагрузки, функционала, компетенций различных специалистов на областном уровне. В условиях, когда такая масштабная работа производится в рамках нацпроекта, это оправдано. Я предлагаю поднять на областной уровень разработку проектно-сметной документации по всем проектам, которые финансируются из федерального и областного бюджетов. С соответствующими расходами – ПСД должно разрабатываться за счёт областного бюджета, — заявил Андрей Травников.

Он отметил, что по нацпроекту «Экология» в Доволенском и Краснозёрском районах начаты двухлетние работы по расчистке двух озёр и реки Баган. Следующий объект такой экологической реабилитации – протока Кожурла между озёрами Малые и Большие Чаны. Строительство магистрального водовода в Оби, который обеспечит качественной водой не только сам город, но и два села Новосибирского района, также идёт по нацпроекту «Экология». Кроме того, в этом году начинается строительство установок водоподготовки в Сузуне, а в 2021 году – станции химводоочистки и двух модульных водоподготовок в Тогучине, водозаборных скважин и станции водоподготовки в Карасуке и реконструкция водозабора в Маслянино.

В региональном правительстве напомнили, что в своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил необходимость повышения роли регионов и муниципалитетов и поручил разработать основы государственной политики в сфере развития местного самоуправления до 2030 года, а также дал понять, что основу этой политики будет определять и финансовое наполнение деятельности местного самоуправления – единство полномочий, средств и ответственности.

Андрей Травников подчеркнул, что нацпроекты дают Новосибирской области невероятные возможности – такие ресурсы в регионе за последние десятилетия не концентрировались никогда. За два года – 2019-й и 2020-й – на выполнении нацпроектов в регионе сконцентрировано почти 60 млрд рублей.

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