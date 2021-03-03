Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

В 2020 году за исключением Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, наиболее популярны телемедицинские услуги стали у жителей Свердловской области, Краснодарского края и Самарской области. Новосибирская область заняла шестую строчку в рейтинге ТОП-30 регионов, жители которых наиболее часто обращались к удаленным телемедицинским консультациям. К таким выводам пришли аналитики сервиса СберЗдоровье.

Отмечается, что 63% пациентов предпочли общаться с врачом через чат сервиса, 23% — посредством видеосвязи, а 14% использовали аудио-связь. Более половины всех обращений пришлось на консультации с терапевтами.

Эксперты уверены, что растущий спрос на онлайн-консультации обусловлен не только пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действовал или действует в различных регионах. Еще в 2018 году Росстат провел всероссийский опрос россиян, которые не обратились за медицинской помощью, несмотря на необходимость. По результатам, у 23,8% не было времени, а 4,5% жаловались на то, что им сложно добраться до врача лично. Телемедицинский сервис же доступен пользователям 24 часа в сутки и позволяет проконсультироваться со специалистом из удаленных от поликлиник локаций.