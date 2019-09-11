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Новосибирцы стали чаще обращаться в налоговые органы в электронном виде

С использованием возможностей электронных сервисов в налоговую службу обратилось 68% от общего количества заявителей
  • 11/09/2019, 12:13
Новосибирцы стали чаще обращаться в налоговые органы в электронном виде

В налоговые органы Новосибирской области за первое полугодие 2019 года поступило более 56 тыс. обращений граждан – на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области. С использованием возможностей электронных сервисов в налоговую службу обратилось 68% от общего количества заявителей (38 тыс. обращений). По сравнению с прошлым годом количество обращений, поданных гражданами через электронные сервисы, увеличилось на 4%.

Отмечается, что через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц поступил 61% обращений. Это на 1,5 %  больше, чем за первое полугодие прошлого года.

— Из поступивших обращений граждан четвертую часть составили вопросы, затрагивающие администрирование имущественных налогов физических лиц (транспортный налог, налог на имущество, земельный налог), многочисленную группу составили заявления по налогообложению доходов физических лиц, значительное количество писем содержало вопросы по основаниям  возникновения задолженности по налогам, сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов, примерно столько же приходится на долю обращений, связанных с осуществлением возврата или зачета излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: pixabay.com, автор- janeb13

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