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«Хрустальной девочке» Алисе требуются деньги на курсовое лечение

Не хватает — 532 656 рублей.
  • 11/09/2019, 12:06
«Хрустальной девочке» Алисе требуются деньги на курсовое лечение

Алиса Литуева родилась с тяжелым генетическим заболеванием – несовершенным остеогенезом, повышенной ломкостью костей.

— Когда ей был месяц, в поликлинике во время планового осмотра у Алисы произошел перелом левой руки. В четыре месяца сломалась голень. Не успела кость срастись, как снова сломалась, — рассказывает мама Алисы Мария Литуева.

Генетик объяснил родителям, что кости у девочки пористые и очень хрупкие, направил в городскую больницу.

— Там нам никакого лечения не предложили, посоветовали меньше брать Алису на руки. Мы так и делали, но переломы продолжались: в июне этого года дочка сломала бедро и руку при попытке перевернуться. Мы решили обратиться в клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) к профессору Беловой, которая занимается лечением детей с такими патологиями. Там у Алисы выявили тяжелую форму заболевания, назначили лечение, — говорит Мария.

По словам педиатра Центра врожденной патологии Клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алены Гавриной, из-за частых переломов Алиса не может научиться простым движениям – садиться, ползать, вставать.

— Чтобы Алиса могла развивать моторные навыки, необходимо укрепить ее кости: начать лечение препаратом памидронат и физическую реабилитацию, — говорит Алена Гаврина.

По данным Русфонда стоимость курсового лечения составляет — 532 656 рублей. Самостоятельно собрать такую сумму семья девочки не может и просит помощи.

Помочь Алисе можно по ссылке

Фото из архива семьи

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