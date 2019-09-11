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Новосибирская область представила в столице программу седьмого «Технопрома»

Форум будет посвящен глобальным технологическим вызовам и аспектам борьбы за мировое технологическое лидерство.
  • 11/09/2019, 13:32
Автор: Игорь Смольников
Новосибирская область представила в столице программу седьмого «Технопрома»
Состав делегаций будет сугубо функциональным — никаких «свадебных генералов», исключительно люди, деятельно причастные миру науки и высоких технологий.

По национально-географическому диапазону участников грядущий «Технопром-2019» обещает стать самым масштабным за свою семилетнюю историю  от Германии и Франции до Южной Кореи и Японии. Впрочем, весьма весомым будет присутствие и так называемых неотехнологичных государств  Малайзии, Вьетнама, Индии. Стран, которые лет 20-30 назад числились в «третьем мире», но буквально на глазах одного поколения прорвались в мировой техноклуб, радикально изменив это сообщество. Именно для темы глобальных вызовов такой состав весьма органичен. Делегации из этих стран будут самыми многочисленными.

Причем, как подчеркнул на пресс-конференции, состоявшейся в главном офисе ТАСС в Москве, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, состав таких делегаций будет сугубо функциональным — никаких «свадебных генералов», исключительно люди, деятельно причастные миру науки и высоких технологий. Анонсированы 500 спикеров, 100 мероприятий, 8 тысяч участников, 12 иностранных делегаций.

Ивент-архитектура форума будет очень плотной — по несколько мероприятий на каждой из площадок. Будут и «матрешечные» форматы — тематически автономные мероприятия, включенные в форум.

Например, при содействии «Опоры России» в рамках «Технопрома» пройдет первый съезд руководителей «территорий будущего прорыва». Совместно с экспертами они обсудят использование таких инструментов «прокачки местности», как тематические кластеры, наукограды, технопарки, территории опережающего социально-экономического развития. Будет и макро-конвертация темы: обсуждение роли инновационных регионов в общей стратегии пространственного развития страны.

В числе «ивент-матрешек» или мероприятий-спутников — Сибирская венчурная ярмарка и форум «Индустрия информационных систем».

— Семь лет назад, на первом форуме  «Технопром» недоставало малых инновационных компаний и венчурных инвесторов, — напомнила историю вопроса  Альбина Никконен,  исполнительный директор Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования.  Мы предложили администрации Новосибирской области соединить два мероприятия, имплантировать венчурную ярмарку в структуру форума «Технопром». В этом году акцент сделан на привлечение спикеров, которые могут помочь компаниям представить свой бизнес инвесторам. Это не статичная выставка-смотр, это именно процессуально, это контакт.

Как подчеркнул Андрей Травников, каждый из «Технопромов» имеет тематическую специфику, поэтому, став традицией, форумы не повторяют друг друга. Впрочем, в паре «Технопром-18/Технопром-19» тематическая смежность не просто допускается, а именно поддерживается. Нынешний форум «договаривает» за прошлогодним многие темы. Губернатор так описал эту преемственность:

— В прошлом году акцент был на взаимосвязи науки и индустрии —  в контексте работы над программой развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», которой мы занялись по поручению президента, и программой развития Сибирского отделения Российской Академии наук. Мы посчитали, что принципиальная повестка актуальна и в 2019-м, когда мы уже приступили к воплощению программы. В этом году форум пройдет под лозунгом «Наука новой эры. Технологии трансформации».

В этом году на «Технопроме» 99 деловых форматов — по всем аспектам нынешней темы глобальных вызовов. Секции организуются и федеральными властями, и региональными, экспертными сообществами, общественными организациями.

Особое внимание будет уделено роли научно-образовательных центров, математических центров, генетических институтов, а также синергии — междисциплинарной и межтематической.

— В деловой программе прописаны разнообразные мероприятия с новыми зарубежными партнерами, подчеркнул Андрей Травников. — Например, симпозиум СОРАН и Национальной Академии наук республики Беларусь под названием «Технологии высших укладов», российско-французский диалог «Индустрия будущего. Цифровые технологии как драйвер для развития промышленных предприятий», телемост по кооперации с наукоемкими предприятиями Индии. Будет представлена программа кооперации в рамках российско-корейского партнерства. Запланированы два мероприятия российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора — пленарное заседание «Россия-Китай, партнерство в сфере высоких технологий» и стратегическая сессия «Возможности межкультурного взаимодействия».

Большое внимание на форуме (и в его экспозиционной составляющей) будет уделено информационным технологиям, концепту big data, материалам с управляемыми свойствами и биотехнологиям. На выставке ПАО «Ростелеком» представит проект «Умный город» и промышленный кластер «Цифровая энергетика», где будут презентованы новейшие накопители энергии для электротранспорта.

— Удивлять мы намерены и качеством аудитории,  пояснил Анатолий Кицура, генеральный директор компании «Бизнес Диалог», которая второй год подряд является оператором «Технопрома». — В общем, седьмой «Технопром» будет насыщенным и, надеюсь, эффективным. Кстати,  Новосибирск вообще логистически идеален для таких форумов. У него отличные транспортные связи, хорошая выставочная инфраструктура и большой гостиничный фонд.

Фото пресс-службы правительства

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