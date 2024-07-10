Новосибирцы стали чаще обращаться за услугами к специалистам через онлайн-площадки

Новосибирцы стали чаще пользоваться услугами разных специалистов. По данным Авито Услуги, во втором квартале 2024 года рост составил 18% по сравнению с прошлым годом.

Вырос спрос на услуги бьюти-специалистов. Самыми востребованными специалистами в сфере красоты и здоровья этой осенью стали мастера по маникюру и педикюру, а также по оформлению, коррекции и окрашиванию бровей и ресниц.

— Маникюр и педикюр не первый квартал занимают верхние строчки рейтинга самых популярных услуг. Согласно результатам опроса Авито Услуг, услугами мастеров ногтевого сервиса пользуются больше половины россиян (63%), соответственно, спрос на эти процедуры в течение года стабильно высокий. Большую роль сыграло и начало сезона отпусков, — отметил управляющий директор «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель.

Кроме того, в топ-5 по всем услугам вошли деловое консультирование, грузоперевозки между городами и по городу. Артем Кумпель подчеркивает, что популярность транспортных услуг, в частности, грузоперевозок между городами и по городу, связана в том числе с быстрым ростом сегмента e-commerce и рынка доставки товаров из интернет-магазинов.

— Предприниматели стали чаще привлекать перевозчиков для транспортировки товаров до складов маркетплейсов и пунктов выдачи, — говорит он.

Среди самых быстрорастущих по уровню спроса аналитики сервиса называют услуги по рекламе, маркетингу и продвижению. Интерес новосибирцев к этой категории услуг вырос на 557%.

—Частное предпринимательство в стране развивается, количество индивидуальных предпринимателей в России, по данным ФНС, растет рекордными темпами. Соответственно, значительно увеличился спрос на услуги фрилансеров, которые помогают малому и среднему бизнесу привлекать клиентов, — отметили эксперты.

Аналитики отмечают также рост запросов на услуги репетиторов в сфере IT. Во втором квартале он вырос на 177%. Этому способствует спрос на ИТ-специалистов, как и зарплатные предложения в этой сфере. По данным Авито Работы, в I квартале 2024 года ИТ-аналитикам стали предлагать заработные платы на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Предложения от специалистов также растут. Во втором квартале свои услуги предлагали на 24% чаще, чем годом ранее.

Растущий спрос на услуги по маркетингу и продвижению товаров и услуг со стороны предпринимателей подстегнул предложение от фрилансеров, специализирующихся в этой сфере. Таких предложений стало больше на 48%.

Значительно выросло и количество предложений от специалистов, обучающих навыкам, необходимым в IT-сфере. Количество объявлений от IT-репетиторов на платформе за год увеличилось на 225% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске зафиксирован высокий рост спроса в сфере грузоперевозок. Количество вакансий для водителей газелей выросло почти на 580%.