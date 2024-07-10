Экс-замглавы департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска подозревают в коррупции

Экс-замглавы департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска — начальник управления капитального ремонта жилищного фонда Владимир Ткаченко стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, бывший чиновник предоставлял коммерческой компании своего родственника условия для победы в аукционах.

— Ткаченко передавал информацию, полученную от сотрудников своего ведомства о других участниках электронных аукционов в целях принятия выгодных решений в пользу лобируемого им ООО, от деятельности которого получал доход, — пояснил собеседник.

В отношении экс-чиновника по материалам регионального УФСБ следователями СК возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас Ткаченко находится на допросе в Следственном комитете.

Согласно информации на сайте мэрии Новосибирска, Владимир Ткаченко был назначен заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска по распоряжению Владимира Городецкого, занимавшего пост мэра города в мае 2003 года.

В мае 2024 года чиновник уволился из городской мэрии по собственному желанию.

Ранее редакция сообщала о задержании начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. В отношении чиновника было возбуждено два уголовных дела.